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О Ён-а Oh Yeon-ah
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О Ён-а

Oh Yeon-ah

Дата рождения
1 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Драматический актёр

Популярные фильмы

Преследователь 7.8
Преследователь (2008)
Спаси меня 7.7
Спаси меня (2017)
Однажды разрушение постучалось в мою дверь 7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь (2021)

Фильмография О Ён-а

По тонкому льду 7.5
По тонкому льду
драма, мелодрама, триллер, дорама 2025, Южная Корея
Однажды разрушение постучалось в мою дверь 7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Спаси меня 7.7
Спаси меня
боевик, криминал, триллер, дорама 2017, Южная Корея
Преследователь 7.8
Преследователь Chugyeogja
триллер, боевик 2008, Южная Корея
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