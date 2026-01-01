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О Ён-а
Oh Yeon-ah
Киноафиша
Персоны
О Ён-а
О Ён-а
Oh Yeon-ah
Дата рождения
1 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Преследователь
(2008)
7.7
Спаси меня
(2017)
7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь
(2021)
Фильмография О Ён-а
7.5
По тонкому льду
драма, мелодрама, триллер, дорама
2025, Южная Корея
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7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.7
Спаси меня
боевик, криминал, триллер, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.8
Преследователь
Chugyeogja
триллер, боевик
2008, Южная Корея
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