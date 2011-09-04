Чилийский наркотрафик поделён двумя влиятельными кланами — Ферогут и Агилеро. Пока мать семейства и глава клана Ферогут Кика отбывает срок в тюрьме, её дети Висенто и Лаура поддерживают бизнес под присмотром ее надёжных соратников. Им необходимо ввезти в страну крупную партию кокаина, но в ход событий вмешивается семейство Агилеро. Все участники дела вынуждены скрываться не только от наркобоссов, но и от копов, некоторые из которых исполняют тайные поручения министерства, имеющее свои мотивы в устранении семьи Ферогут.