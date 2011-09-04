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Постер к сериалу Беглецы
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Беглецы
Беглецы (2011 - 2013) Profugos 18+
Год выпуска 2011
Страна Чили
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 26 часов 0 минут
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О чем сериал

Чилийский наркотрафик поделён двумя влиятельными кланами — Ферогут и Агилеро. Пока мать семейства и глава клана Ферогут Кика отбывает срок в тюрьме, её дети Висенто и Лаура поддерживают бизнес под присмотром ее надёжных соратников. Им необходимо ввезти в страну крупную партию кокаина, но в ход событий вмешивается семейство Агилеро. Все участники дела вынуждены скрываться не только от наркобоссов, но и от копов, некоторые из которых исполняют тайные поручения министерства, имеющее свои мотивы в устранении семьи Ферогут.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нестор Кантильяна
Ампаро Ногера
Луис Ньекко
Антония Сехерс
Антония Сехерс
Франсиско Рейес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Беглецы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 13 эпизодов
 
Беглецы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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