О персоне
Фильмография
Александр Клемантович
Киноафиша
Персоны
Александр Клемантович
Александр Клемантович
Популярные фильмы
0.0
Тени прошлого
(2007)
0.0
Женщина в беде
(2014)
0.0
Женщина в беде 2
(2015)
Фильмография Александр Клемантович
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2015
2014
2012
2007
Все
4
Сериалы
4
Актер
4
Женщина в беде 2
драма, криминал, мелодрама
2015, Россия
Женщина в беде
драма, криминал, мелодрама
2014, Россия
Кулинар
детектив
2012, Россия
Тени прошлого
детектив
2007, Россия
