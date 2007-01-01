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Постер сериала Тени прошлого
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Киноафиша Сериалы Тени прошлого

Тени прошлого (2007 - 2007)

Teni proshlogo 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

В центре событий оказывается 30-летний частный сыщик по имени Артем Харламов, который работает в ФСБ под прикрытием. По совету давнего приятеля к нему за помощью пришел букинист преклонного возраста. Он получил из другой страны заказ на редкую книгу из частной коллекции маршала Нея, одного из знаменитых приспешников Наполеона Бонапарта. Букинист не говорит о том, что в книге содержится шифр, который указывает, где находится потерянная в 1812 году на просторах Российской империи казна французского завоевателя.

В ролях
В ролях
Николай Мартон
Тарас Бибич
Валерий Кухарешин
Валерий Кухарешин
Владимир Матвеев
Владимир Матвеев
Алексей Чардымский
Наталья Иохвидова
Наталья Иохвидова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Тени прошлого - Сезон 1 Сезон 1
2007, 8 эпизодов
 
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