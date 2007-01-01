В центре событий оказывается 30-летний частный сыщик по имени Артем Харламов, который работает в ФСБ под прикрытием. По совету давнего приятеля к нему за помощью пришел букинист преклонного возраста. Он получил из другой страны заказ на редкую книгу из частной коллекции маршала Нея, одного из знаменитых приспешников Наполеона Бонапарта. Букинист не говорит о том, что в книге содержится шифр, который указывает, где находится потерянная в 1812 году на просторах Российской империи казна французского завоевателя.