Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Кулинар
1 постер
Киноафиша Сериалы Кулинар

Кулинар (2012 - 2012)

Kulinar 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Прокатчик Star Media
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

Феликс Малинин живет в небольшом городке в ближнем Подмосковье. Среди друзей и знакомых он слывёт неплохим парнем, замкнутым чудаком, постоянно пропадающим в командировках. У Феликса есть небольшое пристрастие – он очень любит готовить, а также у него есть секрет, о котором знают лишь несколько человек. На самом деле он – сотрудник оперативно-розыскного бюро МВД. Его оперативный псевдоним - «Кулинар». Его работа – оперативное внедрение и сбор информации обо всём, что может представлять интерес для правоохранительных органов. Способный мгновенно перевоплощаться и любыми способами получить нужную информацию, к каждому делу Феликс подходит с особым вкусом – будто готовит очередное блюдо, а каждой операции дает кулинарное название.

В ролях
В ролях
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Денис Кириллов
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Сергей Гамов
Сергей Гамов
Роман Агеев
Роман Агеев
Сергей Русскин
Сергей Русскин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Кулинар - Сезон 1 Сезон 1
2012, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше