Феликс Малинин живет в небольшом городке в ближнем Подмосковье. Среди друзей и знакомых он слывёт неплохим парнем, замкнутым чудаком, постоянно пропадающим в командировках. У Феликса есть небольшое пристрастие – он очень любит готовить, а также у него есть секрет, о котором знают лишь несколько человек. На самом деле он – сотрудник оперативно-розыскного бюро МВД. Его оперативный псевдоним - «Кулинар». Его работа – оперативное внедрение и сбор информации обо всём, что может представлять интерес для правоохранительных органов. Способный мгновенно перевоплощаться и любыми способами получить нужную информацию, к каждому делу Феликс подходит с особым вкусом – будто готовит очередное блюдо, а каждой операции дает кулинарное название.