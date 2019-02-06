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Постер сериала Добиться искренности
Постер сериала Добиться искренности
Постер сериала Добиться искренности
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Добиться искренности

Добиться искренности (2019 - 2019)

Jinsimi Dadda 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

О Юн Со была студенткой юридического факультета, пока не бросила учёбу ради актёрской карьеры. Она невольно возвращается к забытой специальности, когда громкий скандал оставляет её без работы в кино. О Юн Со должна набраться практического опыта, чтобы получить долгожданную роль. Так неудачливая экс-звезда оказывается в элитной юридической фирме, где ей нужно продержаться три месяца. Новенькую навязывают в секретари к блестящему адвокату Квон Чон Року. Поначалу он скептически относится к гламурной актрисе, но Юн Со принимает вызов: она становится усердной помощницей и находит путь к сердцу своего неприступного босса.

В ролях
В ролях
Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Ли Сан-у
Ю Ин-на
Ю Ин-на
Ли Джун-хёк
Ли Джун-хёк
Сон Сон-юн
Чан Со-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Добиться искренности - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
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