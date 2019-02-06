О Юн Со была студенткой юридического факультета, пока не бросила учёбу ради актёрской карьеры. Она невольно возвращается к забытой специальности, когда громкий скандал оставляет её без работы в кино. О Юн Со должна набраться практического опыта, чтобы получить долгожданную роль. Так неудачливая экс-звезда оказывается в элитной юридической фирме, где ей нужно продержаться три месяца. Новенькую навязывают в секретари к блестящему адвокату Квон Чон Року. Поначалу он скептически относится к гламурной актрисе, но Юн Со принимает вызов: она становится усердной помощницей и находит путь к сердцу своего неприступного босса.