Речь пойдет о пути молодого человека, решившего отомстить после того, как в детстве он стал свидетелем жестокого убийства своей матери. После этого травматического события Ким Чжи Ен посвятил себя боевым искусствам и стал примерным студентом полицейской академии. После освобождения нападавшего на его мать Ким Чжи Ен застает его в момент очередного нападения, что заставляет его взять правосудие в свои руки, привлекая к себе нежелательное внимание прессы и полиции. Не желая отказываться от своей миссии, Чжи Ён берет на себя роль мстителя, исправляя ошибки рецидивистов.