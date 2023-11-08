Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Линчеватель
1 постер
Киноафиша Сериалы Линчеватель

Линчеватель (2023 - …)

Vigilante 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Речь пойдет о пути молодого человека, решившего отомстить после того, как в детстве он стал свидетелем жестокого убийства своей матери. После этого травматического события Ким Чжи Ен посвятил себя боевым искусствам и стал примерным студентом полицейской академии. После освобождения нападавшего на его мать Ким Чжи Ен застает его в момент очередного нападения, что заставляет его взять правосудие в свои руки, привлекая к себе нежелательное внимание прессы и полиции.  Не желая отказываться от своей миссии, Чжи Ён берет на себя роль мстителя, исправляя ошибки рецидивистов.

В ролях
В ролях
Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк
Цзи Тэ Ю
Ли Джун-хёк
Ли Джун-хёк
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы снятые по аниме или манге: список лучших Сериалы снятые по аниме или манге: список лучших
Корейские дорамы Корейские дорамы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Линчеватель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше