Персоны
Клер Скэнлон
Награды
Награды и номинации Клер Скэнлон
Claire Scanlon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Клер Скэнлон
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
