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Фильмография
Мэйси Ричардсон-Селлерс
Maisie Richardson-Sellers
Киноафиша
Персоны
Мэйси Ричардсон-Селлерс
Мэйси Ричардсон-Селлерс
Maisie Richardson-Sellers
Дата рождения
2 марта 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.1
Волчий зал
(2015)
7.9
Древние
(2013)
7.0
Необъявленная война
(2022)
Фильмография Мэйси Ричардсон-Селлерс
Астрал 6: Они уже здесь
Untitled Sony/Blumhouse Insidious
ужасы, детектив, триллер
2026, Великобритания
Смотреть трейлер
6.3
Таламаска: Тайный орден
драма
2025, США
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4.6
Зазубренный разум
Jagged Mind
ужасы, триллер
2023, США
7
Необъявленная война
драма, триллер
2022, Великобритания
5.2
Калейдоскоп поцелуев 3
The Kissing Booth 3
комедия, мелодрама
2021, США / Великобритания
Смотреть трейлер
5.9
Будка поцелуев 2
The Kissing Booth 2
комедия, мелодрама
2020, США / Великобритания
6.6
Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика
2016, США
8.1
Волчий зал
драма, исторический
2015, Великобритания
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