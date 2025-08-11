Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена

Одним из главных хорроров 2022 года стал фильм «Варвар», который по собственному сценарию снял комик Зак Креггер. На прошлой неделе в зарубежном прокате стартовал его новый режиссерский проект «Орудия», собравший в мировом прокате уже $70 млн при бюджете в размере $38 млн. В дальнейшем Креггер снимет для студии Sony новую «Обитель зла», релиз которой намечен на сентябрь 2026 года. Однако у режиссера на примете есть еще одна интригующая задумка.

Как сообщает The Hollywood Reporter, у Креггера готов сценарий под названием Henchmen по мотивам комиксов DC. В центре сюжета — мелкий бандит из криминального мира Готэма, который приобретает славу благодаря тому, что ему посчастливилось вывести из строя Бэтмена. Сам Темный рыцарь ненадолго появляется в этой истории. Также в сюжете фигурируют Харли Квинн и Джокер. По словам Креггера, это его любимый сценарий. Примечательно, что текст был написан еще до выхода «Варвара».

Сообщается, что Креггер пока не представлял Henchmen руководству DC, но студия осведомлена об этом проекте и желании Креггера его реализовать.

Напомним, что в разработке находится фильм о Бэтмене «Отвага и смелость», который, в отличие от «Бэтмена» Мэтта Ривза, будет частью новой киновселенной DC. Кастинг пока не проводился.