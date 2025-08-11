Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена

Меню
11 августа 2025 12:18
Зак Креггер ныне имеет статус одного из самых востребованных американских режиссеров.

Одним из главных хорроров 2022 года стал фильм «Варвар», который по собственному сценарию снял комик Зак Креггер. На прошлой неделе в зарубежном прокате стартовал его новый режиссерский проект «Орудия», собравший в мировом прокате уже $70 млн при бюджете в размере $38 млн. В дальнейшем Креггер снимет для студии Sony новую «Обитель зла», релиз которой намечен на сентябрь 2026 года. Однако у режиссера на примете есть еще одна интригующая задумка.

Как сообщает The Hollywood Reporter, у Креггера готов сценарий под названием Henchmen по мотивам комиксов DC. В центре сюжета — мелкий бандит из криминального мира Готэма, который приобретает славу благодаря тому, что ему посчастливилось вывести из строя Бэтмена. Сам Темный рыцарь ненадолго появляется в этой истории. Также в сюжете фигурируют Харли Квинн и Джокер. По словам Креггера, это его любимый сценарий. Примечательно, что текст был написан еще до выхода «Варвара».

Сообщается, что Креггер пока не представлял Henchmen руководству DC, но студия осведомлена об этом проекте и желании Креггера его реализовать.

Напомним, что в разработке находится фильм о Бэтмене «Отвага и смелость», который, в отличие от «Бэтмена» Мэтта Ривза, будет частью новой киновселенной DC. Кастинг пока не проводился.

Фото: DC Comics
Юрий Волошин
