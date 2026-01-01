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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Глэдис
Глэдис
, 2028
Gladys
США / ужасы
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Эми Мэдиган
Gladys
Сценарист
Зак Креггер
,
Zach Shields
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2028
Премьера в мире
7 сентября 2028
Дата выхода
7 сентября 2028
Австралия
7 сентября 2028
Бразилия
7 сентября 2028
Германия
8 сентября 2028
Испания
8 сентября 2028
США
Производство
New Line Cinema, Vertigo Entertainment, Warner Bros.
Другие названия
Gladys, A Hora do Mal 2
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