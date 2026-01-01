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Киноафиша Фильмы Глэдис

Глэдис

, 2028
Gladys
США / ужасы
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В ролях

Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Gladys
Сценарист Зак Креггер, Zach Shields
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2028
Премьера в мире 7 сентября 2028
Дата выхода
7 сентября 2028 Австралия
7 сентября 2028 Бразилия
7 сентября 2028 Германия
8 сентября 2028 Испания
8 сентября 2028 США
Производство New Line Cinema, Vertigo Entertainment, Warner Bros.
Другие названия
Gladys, A Hora do Mal 2

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