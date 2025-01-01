Меню
Ариан Моайед
Награды
Награды и номинации Ариана Моайеда
Arian Moayed
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ариана Моайеда
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
