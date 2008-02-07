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Речной патруль Речной патруль
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Tales of the Riverbank

Речной патруль, 2008

2008 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Героям мульта «Речной патруль» можно только позавидовать. Хомяк, Морская Свинка и Крыса живут в удивительном уголке. Прозрачная и чистая речка, самое голубое небо, сочная трава и высокие деревья – что еще надо для спокойной жизни на природе. Все самое чистое и полезное для здоровья, все, чтобы чувствовать себя прекрасно и радоваться каждому дню. Но однажды в долине случается наводнение, и бурная река уносит Крысу, Хомяка и Морскую Свинку далеко от родных мест. Но даже такое чудовищное событие, оказывается, происходит не зря. Наши герои попадают в места, где всем заправляют злобные Хорьки, которые не слишком рады появлению незнакомцев. Но самое страшное, что совсем рядом с райским уголком, который так любят Крыса, Хомяк и Морская Свинка, жирные коты строят завод. Эта «адская машина» наверняка отравит жизнь не только злобным Хорькам, которых не слишком жалко, но и нашим веселым героям. Но храбрые зверки готовы побороться за свою счастливую жизнь, их дружба наверняка поможет им победить. 

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 февраля 2008
Возраст 18+
Бюджет 7 586 905 GBP
Режиссер
Джон Хендерсон
В ролях
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Стив Куган
Стив Куган
Морвенна Бэнкс
Все актеры и съемочная группа
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Речной патруль
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