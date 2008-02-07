Речной патруль, 2008

Героям мульта «Речной патруль» можно только позавидовать. Хомяк, Морская Свинка и Крыса живут в удивительном уголке. Прозрачная и чистая речка, самое голубое небо, сочная трава и высокие деревья – что еще надо для спокойной жизни на природе. Все самое чистое и полезное для здоровья, все, чтобы чувствовать себя прекрасно и радоваться каждому дню. Но однажды в долине случается наводнение, и бурная река уносит Крысу, Хомяка и Морскую Свинку далеко от родных мест. Но даже такое чудовищное событие, оказывается, происходит не зря. Наши герои попадают в места, где всем заправляют злобные Хорьки, которые не слишком рады появлению незнакомцев. Но самое страшное, что совсем рядом с райским уголком, который так любят Крыса, Хомяк и Морская Свинка, жирные коты строят завод. Эта «адская машина» наверняка отравит жизнь не только злобным Хорькам, которых не слишком жалко, но и нашим веселым героям. Но храбрые зверки готовы побороться за свою счастливую жизнь, их дружба наверняка поможет им победить.