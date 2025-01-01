«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением

Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году

Не только хайды, оборотни и экстрасенсы: посчитали все способности изгоев в «Уэнсдей» — их оказалось 14

Злодейка Валиде, страстный Сулейман или двуличный Селим? Назовите свой знак Зодиака и узнайте, кто вы из «Великолепного века»

Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года

«Я сам выбирал персонажа»: для сериала «Гарри Поттер» нашли идеального Сириуса Блэка — HBO осталось лишь утвердить

«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»

До Нового года успеем: сколько серий будет в первом сезоне «Гачиакуты» — составили актуальное расписание для оставшейся половины

«Восток — дело …» — это только разминка: лишь знатоки продолжат 5/5 цитат из «Белого солнца пустыни» (тест)

Ночной кошмар наяву: о смысле «Шоссе в никуда» киноманы спорят уже 30 лет — объясняем фильм Линча так, что поймет и ребенок