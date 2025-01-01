Меню
Персоны
Пол В. Даунс
Награды
Награды и номинации Пола В. Даунса
Paul W. Downs
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Пола В. Даунса
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
