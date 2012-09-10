«Кулинарные уроки от Гордона Рамзи» – шоу легендарного шеф-повара, который спешит поделиться секретами гастрономического мастерства. За его плечами солидный стаж в ресторанном бизнесе и обучение у лучших мастеров этого дела. Теперь и сам Рамзи готов приоткрыть завесу тайн кулинарии. Для начала он расскажет о том, как важно держать ножи остро заточенными, а другую кухонную утварь – в хорошем состоянии. Зрителей ждут рецепты как повседневных, так и праздничных блюд, а шеф на личном примере покажет, как приготовить их удачно.