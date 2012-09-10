Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Кулинарные уроки от Гордона Рамзи
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Кулинарные уроки от Гордона Рамзи

Кулинарные уроки от Гордона Рамзи (2012 - 2012)

Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course 12+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность телешоу 10 часов 0 минут
О чем телешоу

«Кулинарные уроки от Гордона Рамзи» – шоу легендарного шеф-повара, который спешит поделиться секретами гастрономического мастерства. За его плечами солидный стаж в ресторанном бизнесе и обучение у лучших мастеров этого дела. Теперь и сам Рамзи готов приоткрыть завесу тайн кулинарии. Для начала он расскажет о том, как важно держать ножи остро заточенными, а другую кухонную утварь – в хорошем состоянии. Зрителей ждут рецепты как повседневных, так и праздничных блюд, а шеф на личном примере покажет, как приготовить их удачно.

В ролях
В ролях
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Кулинарные уроки от Гордона Рамзи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 20 эпизодов
 
Кадры из телешоу
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App