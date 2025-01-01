Меню
Эли Лерой
Награды
Награды и номинации Эли Лероя
Ali LeRoi
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эли Лероя
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
