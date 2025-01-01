Меню
Награды
Награды и номинации Расселла Т. Дэвиса
Russell T. Davies
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Расселла Т. Дэвиса
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучший драматический телесериал
Победитель
Dennis Potter Award
Победитель
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Drama
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Writer, Drama
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Children's Programme (Fiction)
Номинант
