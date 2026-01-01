Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации Стивена Моларо

Steven Molaro
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
