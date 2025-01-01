Меню
Иэн Бреннан
Награды
Награды и номинации Иэна Бреннана
Ian Brennan
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Иэна Бреннана
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Победитель
BAFTA 2011
Best International
Номинант
Best International
Номинант
