Риз Томас
Награды
Награды и номинации Риза Томаса
Rhys Thomas
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Риза Томаса
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Special
Победитель
Outstanding Variety Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
