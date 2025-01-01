Меню
Персоны
Даррен Стар
Награды
Награды и номинации Даррена Стара
Darren Star
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Даррена Стара
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший комедийный сериал
Номинант
