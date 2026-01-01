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Награды и номинации Мэнни Кото

Manny Coto
Награды и номинации Мэнни Кото
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
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