Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Мэнни Кото
Награды
Награды и номинации Мэнни Кото
Manny Coto
О персоне
Награды
Награды и номинации Мэнни Кото
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
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