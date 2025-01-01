Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются

Панфилов в роли Каверина возвращается: 20 серий «Акушера 2» покажут всего за две недели – расписание тут

НТВ вот-вот выпустит два криминальных сериала нового образца — готовьтесь удивляться: №1 снял режиссер «Медиатора»

Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения

Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)

«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали

Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп

За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей