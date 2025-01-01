Аликс Анджелис

В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею

Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России

Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться

Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT

«А по гороскопу ты кто?»: только прирожденные сериаломаны помнят знаки зодиака 5 героев — от «Теории большого взрыва» до «Очень странных дел»

«Один из лучших о разведчиках»: в 1968-м этот фильм с рейтингом 8.5 собрал 57 млн зрителей – а в СССР его хотели запретить

Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака

100% свежести и 8.1 на IMDb: в декабре россиян ждет новинка от режиссера «Олдбоя» — в главной роли Фронтмен из «Игры в кальмара»

В «Сумерках» неспроста все крутится вокруг Беллы — и любовь Эдварда тут ни при чем: при рождении получила редкий дар

Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)