О персоне
Фильмография
Аликс Анджелис
Alix Angelis
Аликс Анджелис
Аликс Анджелис
Alix Angelis
Дата рождения
23 июля 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Гейнсвилл, Флорида, США
Популярные фильмы
6.1
Час дьявола
(2019)
5.1
Воображаемый друг
(2024)
Билеты
Фильмография Аликс Анджелис
Жанр
Все
Ужасы
Год
Все
2024
2019
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.1
Воображаемый друг
Imaginary
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.1
Час дьявола
Cleansing Hour
ужасы
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
