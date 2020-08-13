«Час дьявола»: Рецензия Киноафиши

Популярное онлайн-шоу «Час дьявола» приковывает к экранам сотни тысяч людей. Его суть проста: обаятельный священник проводит пугающий обряд экзорцизма, спасая обратившихся за помощью. Правда, стоит трансляции прекратиться и погаснуть софитам, как становится понятно: это всего лишь эффектно срежиссированная постановка. Летающие книги висят на лесках, святая вода и красочный дым — обманка, как и сложные технические конструкции, убеждающие зрителей в правдоподобности. Во главе прибыльного предприятия стоят два друга детства: первый исполняет главную роль, второй находится за кадром, искусно управляя процессом. Очередной эфир полностью выходит из-под контроля. На съемочной площадке оказывается настоящий демон, который вселился в актера и начинает контролировать шоу. Теперь аферисты должны публично рассказывать о самых потаенных секретах зрителям и попытаться узнать имя адской твари, чтобы спастись.

Час дьявола

Скелетов в шкафу и проблем у всей съемочной команды хватит на полноценное часовое шоу. Вот уже количество одновременных просмотров переваливает за миллион и легко покоряет следующий. Подлинный ужас и реальные страдания притягивают лучше любых трюков, хотя зрители и не способны распознать правду. Мы мало отличаемся от этих наблюдателей, даже зная закулисные тайны, и тоже следим за этой кровавой игрой, лишь догадываясь, что стоит на кону. Демон оказывается отличным манипулятором и буквально выворачивает наизнанку души героев. Местный ужас — это парализующая беспомощность персонажей, столкнувшихся с реальным, непридуманным злом, которое раньше они собственноручно конструировали. Возможно, именно так и выглядит их самый страшный кошмар. Постоянно растущий счетчик просмотров только усиливает напряжение.

Перед нами не дешевый хоррор, а скорее камерный триллер, построенный вокруг интересной идеи. По ней еще в 2016 году режиссер Дэмиен ЛеВек снял одноименную короткометражку, которая спустя несколько лет смогла превратиться в полноценную картину. Из нее в новую версию даже попало несколько кадров. Основным отличием стали значительно помолодевшие персонажи, больше похожие на шоуменов-фокусников, чем последователей бога на земле. Остальное скорее развитие идей, до этого ограниченных 18 минутами. Теперь они превратились в полноценный полуторачасовой фильм.

Час дьявола

Значительная часть времени все еще уделена двум довольно стандартным героям: красавчику ловеласу и его напарнику трудяге, на котором и держится общий успех. Разгадать их тайны и повороты долгой дружбы не составит труда. Намного интереснее получился демон, ведущий запутанную игру и неторопливо продвигающийся к финалу своего замысла. Заметно, как авторы поработали над гримом. Он стал выглядеть пугающе и вызывает отвращение, но вот появление графики не пошло картине на пользу. Там, где раньше мы сами додумывали ужас, теперь находятся угловатые монстры. Картина лишена скримеров, и наличие потусторонних созданий в кадре ощущается лишним. Даже получив больше времени, режиссер вновь уделяет очень мало внимания зрителям, отчасти несущим ответственность за зверства на экране. Демон только однажды обратится к комментариям и попросит предложить липовому священнику исполнить задание поклонников. Остальное время люди представляют собой статистику просмотров. Но все минусы забываются после отличного финала, который оставили практически без изменений и лишь немного расширили.

Час дьявола

«Час дьявола» — интригующий триллер, рожденный из хорошей идеи и поддерживающий напряжение до самого финала. Пугающая беспомощность перед реальной угрозой, раньше остававшейся всего лишь дешевым представлением, нависающий фатализм и запоминающийся демон позволяют не обращать внимания на технические огрехи и скучных героев. Картина понравится поклонникам камерных триллеров и интересных хорроров, в центре которых — изобретательность и свежие идеи, а не дешевые приемы с выпрыгиванием монстров из темных углов.

Константин Киценюк