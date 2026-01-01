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Миколь Уайт
Michole White
Киноафиша
Персоны
Миколь Уайт
Миколь Уайт
Michole White
Дата рождения
29 мая 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Мэйвуд, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Биография Миколь Уайт
Родилась 29 мая 1969 года. Мэйвуд, Иллинойс, США.
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