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Майкл Тибурски
Michael Tyburski
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Персоны
Майкл Тибурски
Майкл Тибурски
Michael Tyburski
Дата рождения
8 августа 1984
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.7
Звук тишины
(2019)
5.4
Заведи меня
(2024)
Фильмография Майкл Тибурски
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2024
2019
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
5.4
Заведи меня
Turn Me On
комедия, мелодрама, фантастика
2024, США
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5.7
Звук тишины
The Sound of Silence
драма
2019, США
Новости о Майкл Тибурски
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