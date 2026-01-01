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Ксабьяни Понсе де Леон
Ксабьяни Понсе де Леон Xabiani Ponce de León
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Ксабьяни Понсе де Леон

Xabiani Ponce de León

Дата рождения
6 ноября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Оахака, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр

Биография Ксабьяни Понсе де Леона

Родился 6 ноября 1993 года. Оахака, Мексика.

Популярные фильмы

Это не Берлин 6.5
Это не Берлин (2019)
Отмена действия 6.1
Отмена действия (2020)

Фильмография Ксабьяни Понсе де Леона

Отмена действия 6.1
Отмена действия
драма 2020, Мексика
Это не Берлин 6.5
Это не Берлин Esto no es Berlín
драма 2019, Мексика
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