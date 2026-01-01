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Ксабьяни Понсе де Леон
Xabiani Ponce de León
Киноафиша
Персоны
Ксабьяни Понсе де Леон
Ксабьяни Понсе де Леон
Xabiani Ponce de León
Дата рождения
6 ноября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Оахака, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Ксабьяни Понсе де Леона
Родился 6 ноября 1993 года. Оахака, Мексика.
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Популярные фильмы
6.5
Это не Берлин
(2019)
6.1
Отмена действия
(2020)
Фильмография Ксабьяни Понсе де Леона
6.1
Отмена действия
драма
2020, Мексика
6.5
Это не Берлин
Esto no es Berlín
драма
2019, Мексика
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