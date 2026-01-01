Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Xabiani Ponce de León
Xabiani Ponce de León
Kinoafisha
Persons
Xabiani Ponce de León
Xabiani Ponce de León
Xabiani Ponce de León
Date of Birth
6 November 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.5
This Is Not Berlin
(2019)
6.1
Control Z
(2020)
Filmography
6.1
Control Z
Drama
2020, Mexico
6.5
This Is Not Berlin
Esto no es Berlín
Drama
2019, Mexico
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree