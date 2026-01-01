Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелоди Тан
Мелоди Тан Melody Tang
Киноафиша Персоны Мелоди Тан

Мелоди Тан

Melody Tang

Дата рождения
15 июля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Шанхай, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

История дворца Куньнин 8.0
История дворца Куньнин (2023)
Песня молодости 6.2
Песня молодости (2019)

Фильмография Мелоди Тан

Жанр
Год
История дворца Куньнин 8
История дворца Куньнин
драма, мелодрама, исторический 2023, Китай
Песня молодости 6.2
Песня молодости Lao shi hao
драма 2019, Китай
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше