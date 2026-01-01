Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Мелоди Тан
Melody Tang
Мелоди Тан
Мелоди Тан
Melody Tang
Дата рождения
15 июля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Шанхай, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.0
История дворца Куньнин
(2023)
6.2
Песня молодости
(2019)
Фильмография Мелоди Тан
Жанр
Все
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2023
2019
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
8
История дворца Куньнин
драма, мелодрама, исторический
2023, Китай
6.2
Песня молодости
Lao shi hao
драма
2019, Китай
