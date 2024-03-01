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Постер сериала Влюбиться
Постер сериала Влюбиться
Постер сериала Влюбиться
Постер сериала Влюбиться
Постер сериала Влюбиться
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Влюбиться

Влюбиться (2024 - 2024)

Bie dui wo dong xin 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Юэ Цяньлин и Гу Сунь вместе учились, а спустя время работают в одной компании, которая разрабатывает видеоигры. Цяньлин тоже играет — у нее даже появился близкий друг, которого она никогда не видела, но которому может рассказать все. В том числе и то, что ей нравится успешный и красивый парень с работы. Онлайн-друг дает «вредные» советы, как девушке обратить на себя внимание. Гу Сунь остается не впечатлен. Зато с удивлением понимает, что именно Цяньлин — его подруга по игре, ведь он тоже геймер. Теперь уже Гу Сунь пытается добиться внимания Цяньлин.

В ролях
В ролях
Чжоу Е
Линь И
Хун Яо
Лю Мэйхань
Yunzi Wangxiao
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Влюбиться - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
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