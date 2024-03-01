Юэ Цяньлин и Гу Сунь вместе учились, а спустя время работают в одной компании, которая разрабатывает видеоигры. Цяньлин тоже играет — у нее даже появился близкий друг, которого она никогда не видела, но которому может рассказать все. В том числе и то, что ей нравится успешный и красивый парень с работы. Онлайн-друг дает «вредные» советы, как девушке обратить на себя внимание. Гу Сунь остается не впечатлен. Зато с удивлением понимает, что именно Цяньлин — его подруга по игре, ведь он тоже геймер. Теперь уже Гу Сунь пытается добиться внимания Цяньлин.