Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Ганс Марреро
Награды
Награды и номинации Ганс Марреро
Hans Marrero
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ганс Марреро
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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