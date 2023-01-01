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О персоне
Фильмография
Линь Пэн
Lin Peng
Киноафиша
Персоны
Линь Пэн
Линь Пэн
Lin Peng
Дата рождения
25 октября 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Далянь, Китай
Популярные фильмы
Рыцарь теней
(2019)
4.928571
Фильмография Линь Пэн
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Фэнтези
Год
Все
2019
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
4.9
Рыцарь теней
Shen tan pu song ling zhi lan re xian zong
фэнтези, боевик, комедия
2019, Китай
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