«Ночные тетради»: Рецензия Киноафиши

Маленький мальчик по имени Алекс (Уинслоу Фегли — «Хороший доктор», «Приходи поиграть») — большой поклонник страшных историй. Он долгое время сочинял их во множестве тетрадей (по аналогии с личным дневником), но в какой-то момент решил уничтожить эту «бесполезную писанину». Парень попадает в ловушку старой ведьмы Наташи (Кристен Риттер — «Джессика Джонс», «Большие глаза») и переносится в мир волшебства и магии.

Быстро распознав (на себе) правила игры, Алекс вынужденно принимает их: чтобы спасти себя от смерти, мальчик рассказывает колдунье, что он мастерски сочиняет страшилки. Теперь каждый вечер он должен рассказывать ей истории, от которых его самого должно трясти — взамен ведьма, так и быть, позволит Алексу существовать еще один день. Вместе с еще одним пленником Наташи, девушкой по имени Ясмин (Лидия Джюэтт — «Чудо», «Скрытые фигуры»), главный герой строит план побега.

«Ночные тетради» — новая работа Дэвида Яровески, снявшего пару лет назад неоднозначный хоррор «Гори, гори ясно». В этой работе Яровески более ясно (простите за случайный каламбур) обращается к подростковой аудитории: то тут, то там виднеются тривиальность и доступность. История «Ночных тетрадей» проста и понятна самому широкому кругу зрителей (рейтинг 6+ как бы намекает). К сожалению, в этом есть и негативная коннотация — некоторые шутки и твисты с такой же легкостью предугадываются, поэтому взрослым смотреть это кино стоит разве что фоном (релиз на Netflix опять же подразумевает и такой вариант).

Ночные тетради

События скачут вперед с большой скоростью, зрителей не то чтобы долго вводят в курс дела. Оно и понятно, позади «Ночных тетрадей» стоит не самый известный и тяжеловесный первоисточник — детское хоррор-фэнтези Дж. Э. Уайта, изданное в 2018 году. Вселенная фильма будто театр, ограниченный исключительно несколькими локациями, на которых и разворачивается действие. Несмотря на стандартный 100-минутный хронометраж, Яровески в отдельные моменты позволяет себе топтаться на месте: история заметно «провисает», когда ни протагонист, ни антагонист не предпринимают шагов к раскрытию и не побуждают зрителя проявлять эмпатию или антипатию к себе.

Стоит отметить, что побуждение каких-либо чувств по эту сторону экрана — задача, которую «Ночные тетради», кажется, и не думали решать. Действию отчаянно не хватает яркого харизматика — вроде Джека Блэка или Зака Галифианакиса; появление такого персонажа внесло бы толику ярких красок в чан из стереотипов, предсказуемых ходов и безжизненных реплик. Событиям, происходящим в фильме, нечем удивить зрителя — графика нового проекта Netflix оставляет желать лучшего, а из сколь-нибудь неординарных событий можно выделить разве что схватку с котом-невидимкой и кульминацию истории (видимо, исключительно в эти эпизоды и вложили весь CGI-бюджет).

Сама идея делать экранизацию подросткового фэнтези с рейтингом 6+ видится довольно бесперспективной в сегодняшних реалиях, когда эту же категорию зрителей могут по-настоящему поразить истории в совершенно иных жанрах. В нынешнем формате хоррора «Ночные тетради» выглядят зацензурированной версией «Зловещих мертвецов» или «Кошмара на улице Вязов». Это бездушное кино, которое по какой-то неведомой причине пытается пугать, но не может, поскольку вырезали все, что может повредить неокрепшую и несформировавшуюся психику подрастающего человека.

Ночные тетради

Даже Кристен Риттер, зарекомендовавшая себя в разных амплуа в предыдущих проектах, во-первых, обделена экранным временем, во-вторых, предстает в качестве карикатурной версии условной Круэллы Де Виль, которая прошла базовый курс у профессора Снейпа в Хогвартсе (являясь, конечно, студенткой Слизерина, как же иначе). Единственное светлое пятно картины — приятные отсылки. В кадре, например, мелькают плакаты «Пропащих ребят» Джоэла Шумахера и «Людей под лестницей» Уэса Крэйвена, а персонажи упоминают и сказку «Гензель и Гретель» братьев Гримм (к слову, сеттинг похож), и другие литературные произведения.

«Ночные тетради» не могут похвастаться лихо закрученной историей или цепляющими с первых минут актерскими работами, которые не отпускают зрительское внимание вплоть до финальных титров. Впрочем, и откровенно плохой в рамках своего формата экранизацию хоррор-фэнтези не назовешь: свою целевую аудиторию стриминг-релиз, вероятно, удовлетворит. Тем не менее новая лента Дэвида Яровески — тот случай, когда увлекательная задумка пала жертвой излишней экспрессии актеров и набора устаревших штампов, срок годности которых давно подошел к концу. Потаенные кошмары, обитающие в первоисточнике, обретают блеклое киновоплощение, которое с трудом способно остаться в памяти аудитории 6+.