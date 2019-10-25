«Кокаиновый барон»: Рецензия Киноафиши

Наркокартель терпит убытки. Уже вторая партия кокаина так и не достигает конечного пункта, пропадая где-то на территории Мексики. Глава картеля с незамысловатой кличкой Босс (Барри Пеппер) недоволен подобными обстоятельствами. Для их устранения он отправляет своего помощника по прозвищу Повар (Николас Кейдж) в Южную Америку, чтобы проследить весь путь груза и удостовериться в его сохранности. Остановить посылку пытается местная мафия, коррумпированное правительство, торчок по кличке Мужик (Лоуренс Фишберн) и Ответственный Агент (Лесли Бибб) американского управления по борьбе с наркотиками, желающая свести с картелем личные счеты.

Идея превратить партию кокаина в главного героя фильма на бумаге выглядит довольно интересно. Нам позволяют увидеть весь путь товара от сорванных листьев до неонового танцпола ночного клуба. Вместе с его движением мы узнаем и стоимость, растущую практически в геометрической прогрессии. Дальше в дело вступают люди: производящие, доставляющие, охраняющие, проверяющие и владеющие кокаином. Все они - винтики сложной экономической системы, практически не имеющие собственного лица и характера. Согласившись работать на картель, они подписали приговор своей жизни, которая может прерваться из-за мелкой оплошности или плохого настроения верхушки пирамиды.

Кокаиновый барон

Дальше концепции авторы продвинуться не смогли. Сюжет состоит из нагромождения безымянных героев, получивших лишь клички или позывные. Большая часть из них неожиданно исчезнет, стоит им выполнить свою задачу в цепи поставки. Фильм эксплуатирует примитивные образы, которые, в теории, должны раскрыть этих персонажей. Тут и бедные дети, собирающие листья коки, и потеря близких, рождающая личную месть, и простое желание сохранить жизнь, и любящий муж, оборачивающийся одним из главарей картеля. Подобный подход, собравший всевозможные банальности лишь дает очевидные намеки, но не создает характеров. К финальным титрам в памяти останется только парочка лиц известных актеров, так и не отличившихся на экране.

Картина практически лишена и экшена, который сосредоточился в эпизодах расправы с провинившимися. Персонажи буднично перерезают глотки, исполняют контрольный в голову и предают плоть огню. Большую часть времени мы будем вынуждены слушать бестолковые диалоги о предательстве, месте и личном выборе. Они разрушают любые попытки создать динамику и драму, утопающие в суровых лицах и однотонных интонациях. Радует, что главный герой, кокаин, лишен любых способов личной коммуникации. Забыли в фильме и о морали. Наркотики выступают здесь неизбежностью современного мира, с которой не может справиться ни правительство, ни полиция, ни картель. Все смерти от передоза не вызывают и капли сопереживания, оставаясь безликими телами. Просто нужно быть аккуратнее и следить за качеством товара. Не удалось создателям и снять красивые сцены с природой Латинской Америки, наполнив путешествие безжизненными локациями.

Заинтересовать нас попытался отечественный прокатчик, отсылая к другому фильму с Николасом Кейджем «Оружейному барону». Оригинальное название переводится как «Бег с дьяволом», довольно точно описывая происходящее на экране. Падший ангел – символ наркокартеля, который изображен не только на брикетах кокаина, но и на всех конвертах с взятками. «Баронов» отыскать тоже не получится. Картина очень далека от трагизма истории продавца оружия и скорее разочарует его поклонников, сосредоточившись на низах бизнеса. Именитые актеры, гордо красующиеся на постере, способны лишь завлечь в кинотеатр, но вряд ли смогут увлечь. Они получили крайне мало экранного времени и, не смотря на свой статус (как в жизни, так и в фильме), излучают с экрана усталость.

Даже при большом желании найти хоть какие-то плюсы в «Кокаиновом бароне» тяжело. Авторы как будто специально эксплуатируют сюжетную вторичность, прикрываясь единственной идеей и парочкой известных актеров. Удел подобного – онлайн сервисы и случайные зрители телевизора, которых способен заинтересовать Николас Кейдж.

Константин Киценюк