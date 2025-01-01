Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Гейл Манкусо
Награды
Награды и номинации Гейл Манкусо
Gail Mancuso
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гейл Манкусо
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Трогательная история в духе «Хатико» неожиданно стала хитом Netflix: зрители пускают слезу от умиления и ставят 95%
Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один
Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»
Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем
Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии
«Выглядит красиво»: за океаном полюбили это малобюджетное фэнтези из СССР — и по нему пытаются понять «загадочную русскую душу»
Говорят, царица - ненастоящая: в «Иване Васильевиче» Марфа Васильевна была с секретом, но заметили единицы
Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей
Новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем совсем скоро появится в «цифре» — картина стала ремейком культовой комедии
Минус 20 кило, 6 приемов пищи и куча яблок: диетолог разобрал диету звезды «Постучись в мою дверь» – выявил «самую большую ошибку»
Коза в шоке, Панда в гневе: 88 серия «Маши и Медведя» - сплошная вечеринка, в которой нет места Маше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667