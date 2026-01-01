Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Сэди Синк
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Награды и номинации Сэди Синк
Sadie Sink
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Награды и номинации Сэди Синк
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Самый пугающий момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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