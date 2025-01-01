Меню
Саверио Костанзо Награды

Награды и номинации Саверио Костанзо

Saverio Costanzo
Награды и номинации Саверио Костанзо
Венецианский кинофестиваль 2014 Венецианский кинофестиваль 2014
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023 Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2007 Берлинале 2007
Золотой берлинский медведь
Номинант
