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Постер фильма Умри или вспомни
6.8
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6.8

Умри или вспомни

, 2023
KIll me
Казахстан / криминал, комедия, драма / 18+
Постер фильма Умри или вспомни
6.8

О фильме

Погрязший в долгах неудачник Ес, случайно на свалке находит девушку по имени Айка, которая потеряла память и ничего не помнит. Она прицепилась к Есу и просит у него помощи. Ес хочет отвязаться от навязчивой незнакомки, но она обещает отблагодарит его если он поможет ей вспомнить кто она такая. Чтобы спастись от бандитов и решить вопрос с долгами Ес соглашается ей помочь. Они узнают про методику, которая основывается на принципе «Перед смертью вся жизнь пролетела перед глазами». Теперь чтобы Айка вспомнила всё, Есу нужно её убивать, но при этом она должна оставаться живой. 

В ролях

Жанар Дугалова
Жанар Дугалова
Aika
Еркебулан Дайыров
Еркебулан Дайыров
Bula
Толепберген Байсакалов
Aibol
Алексей Шемес
Pavel
Merey Mukhtaruly
Es
Aslanbek Zhanbalaev
Baha
Режиссер Ернар Нургалиев
Сценарист Azamat Abzhanov, Ернар Нургалиев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Казахстан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Art Dealers
Другие названия
KIll me, Zabij mnie, Умри или вспомни

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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