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Умри или вспомни
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Умри или вспомни, 2023

2023 / Казахстан
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О фильме

Погрязший в долгах неудачник Ес, случайно на свалке находит девушку по имени Айка, которая потеряла память и ничего не помнит. Она прицепилась к Есу и просит у него помощи. Ес хочет отвязаться от навязчивой незнакомки, но она обещает отблагодарит его если он поможет ей вспомнить кто она такая. Чтобы спастись от бандитов и решить вопрос с долгами Ес соглашается ей помочь. Они узнают про методику, которая основывается на принципе «Перед смертью вся жизнь пролетела перед глазами». Теперь чтобы Айка вспомнила всё, Есу нужно её убивать, но при этом она должна оставаться живой. 

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Режиссер
Ернар Нургалиев
В ролях
Жанар Дугалова
Жанар Дугалова
Еркебулан Дайыров
Толепберген Байсакалов
Алексей Шемес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Умри или вспомни 1 постер
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