Сколько лет Киану Ривзу в каждой «Матрице» и почему фанаты шутят, что он бессмертен

Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием

20 лет тишины — и одна встреча в лифте: первый тизер «Дьявол носит Prada 2» намекает на большой конфликт (видео)

13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)

«Держись подальше от Земли»: Ghibli оставил зрителей без продолжения самого дорогого аниме в истории – а ведь идея была гениальной

Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге

«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся