Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Йеспер Гансландт
Награды
Награды и номинации Йеспера Гансландта
Jesper Ganslandt
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Йеспера Гансландта
Венецианский кинофестиваль 2012
Best Film (Venice Days)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Квир-лев
Номинант
Best Film (Venice Days)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Venice Authors Prize
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Best Film (Venice Days)
Номинант
Сколько лет Киану Ривзу в каждой «Матрице» и почему фанаты шутят, что он бессмертен
Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием
20 лет тишины — и одна встреча в лифте: первый тизер «Дьявол носит Prada 2» намекает на большой конфликт (видео)
13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье
«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу
«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана
В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)
«Держись подальше от Земли»: Ghibli оставил зрителей без продолжения самого дорогого аниме в истории – а ведь идея была гениальной
Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге
«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся
«Мотель Бейтса» основан на истории маньяка Эда Гина? «Монстр» от Netflix уверяет, что да – но правильный ответ гораздо сложнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667