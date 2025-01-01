Меню
Награды и номинации Йеспера Гансландта

Jesper Ganslandt
Награды и номинации Йеспера Гансландта
Венецианский кинофестиваль 2012 Венецианский кинофестиваль 2012
Best Film (Venice Days)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009 Венецианский кинофестиваль 2009
Квир-лев
Номинант
 Best Film (Venice Days)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Venice Authors Prize
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
Best Film (Venice Days)
Номинант
