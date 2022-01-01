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Йеспер Гансландт
Йеспер Гансландт
Jesper Ganslandt
О персоне
Фильмография
Йеспер Гансландт
Jesper Ganslandt
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Дата рождения
31 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Йеспера Гансландта
Родился 31 октября 1978 года. Фалькенберг, Швеция.
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Фильмография Йеспера Гансландта
438 дней
драма, триллер
2019, Швеция
6.0
Опасное задание
боевик, триллер, драма, криминал
2018, США
4.0
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