Персоны
Корнелиу Порумбойю
Награды
Награды и номинации Корнелиу Порумбойю
Corneliu Porumboiu
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Корнелиу Порумбойю
Каннский кинофестиваль 2015
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
В некоторой перспективе
Победитель
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая камера
Победитель
Лейбл "Европа Синема"
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Премия «Синефондасьон»
Номинант
