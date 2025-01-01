Меню
Вернер Шрётер
Награды
Werner Schroeter
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Best Film
Победитель
Special Lion for the Overall Work
Победитель
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Берлинале 2010
Особый Тедди
Победитель
Особый Тедди
Победитель
Берлинале 1980
Золотой берлинский медведь
Победитель
