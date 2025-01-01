Меню
Персоны
Стефано Соллима
Награды
Награды и номинации Стефано Соллима
Stefano Sollima
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стефано Соллима
Каннский кинофестиваль 1993
Премия Канал+
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Short Film
Номинант
ММКФ 2012
Премия российских кинокритиков
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
