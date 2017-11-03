«24 часа на жизнь»: Рецензия Киноафиши
Когда-то Трэвис Конрад был лучшим наёмником в организации «Красная гора». Но после смерти жены и ребёнка он ушёл на покой. Старые работодатели всё ещё хотят вернуть Трэвиса в свои ряды — его нанимают, чтобы он за огромное вознаграждение убил бывшего сотрудника организации, которого прячет интерпол. При выполнении задания герой даёт слабину, и его убивают. Но это не конец, а только самое начало истории. После внезапного возвращения из мёртвых у героя есть всего 24 часа, чтобы исправить ситуацию, восстановить справедливость и наконец-то обрести покой.
Странным образом довольно неплохой боевик с Итаном Хоуком в главной роли оказался где-то на задворках новостей, уступив место более громким релизам. Возможно, дело в малоизвестном режиссёре со странной фамилией Смрз, который раньше в основном занимался постановкой трюков в кино. Но, похоже, именно этот опыт позволил ему создать действительно динамичный фильм с несложным сюжетом и отличным экшеном. Тем более, что на основные роли взяли действительно хороших актёров. Уже упомянутый Итан Хоук держится в рамках своего образа последних лет. В его роли есть место и для образа «крутого парня», и для юмора, и для вполне драматичных моментов, связанных с гибелью его семьи. И со всеми своими партиями он справляется отлично. Приятным фоном добавлена небольшая роль Рутгера Хауэра, а также Лиам Каннингэм из «Игры престолов» в роли главного злодея. Остальные герои выглядят чуть слабее, но вполне вписываются в роли и раздражения не вызывают, хоть и ведут себя довольно шаблонно.
Сюжет, к сожалению, местами выглядит достаточно надуманно. В завязке явно чувствуется натянутость — герой несколько раз делает акцент на ценности семьи и прямо спрашивает у своих нанимателей, есть ли у его цели дети. Но их это не смущает, и его всё равно отправляют на задание. Но с другой стороны, сюжет за первую половину фильма несколько раз совершает довольно непредсказуемые повороты. Уже сложившаяся в голове чёткая схема развития сюжета рушится, и приходится заново гадать, как будут развиваться события. К тому же хорошо поставлены перестрелки и драки, всё-таки постановщики трюков умеют даже в простом сюжете создать неплохую динамику.
Но нет, «24 часа на жизнь» не дотягивает ни до «Взрывной блондинки» Дэвида Литча, ни тем более до «Джона Уика» и прочих работ Чеда Стахельски (оба эти режиссёра раньше тоже ставили трюки и консультировали каскадёров). Атмосфера в нём слабовата и держится в основном за счёт актёрской игры Хоука. Да и после середины фильма финал становится слишком уж предсказуемым и, увы, он банален. Но, похоже, авторы и не пытались придумать что-то новое. Главный герой неоднократно говорит, что знает все протоколы перевозки пленников, захвата и прочих спецопераций. Точно так же режиссёр знаком со всеми стандартами классического боевика и неукоснительно следует им. Пули будут убивать всех окружающих, но волшебно огибают центральных персонажей. Подготовленные спецназовцы не смогут убить ни одного злодея и нужны только для того, чтобы массово умирать. Зато герой будет подниматься раз за разом, несмотря на травмы, побои и ранения. Хотя, справедливости ради, это один из немногих фильмов, где такой ход поддаётся хоть какому-то логичному объяснению.
В целом, несмотря на вторичность, простоту и даже таймер на руке героя, слишком явно скопированный из картины «Время», фильм смотреть достаточно интересно. Он очень динамичен, не допускает откровенных провалов ни в сюжете, ни в темпе. Итан Хоук достойно держит на себе весь сюжет, а финал разбавлен обаятельной грубой сценой Хауэра. Если не ждать от него шедевральности или каких-то моментов, от которых захватывает дух, то можно вполне насладиться классическим боевиком с достойно поставленными эффектами.
Алексей Хромов
В российском прокате со 2 ноября 2017 года
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