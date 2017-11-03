«24 часа на жизнь»: Рецензия Киноафиши

Искупление за порогом смерти

Когда-то Трэвис Конрад был лучшим наёмником в организации «Красная гора». Но после смерти жены и ребёнка он ушёл на покой. Старые работодатели всё ещё хотят вернуть Трэвиса в свои ряды — его нанимают, чтобы он за огромное вознаграждение убил бывшего сотрудника организации, которого прячет интерпол. При выполнении задания герой даёт слабину, и его убивают. Но это не конец, а только самое начало истории. После внезапного возвращения из мёртвых у героя есть всего 24 часа, чтобы исправить ситуацию, восстановить справедливость и наконец-то обрести покой.

Название

Странным образом довольно неплохой боевик с Итаном Хоуком в главной роли оказался где-то на задворках новостей, уступив место более громким релизам. Возможно, дело в малоизвестном режиссёре со странной фамилией Смрз, который раньше в основном занимался постановкой трюков в кино. Но, похоже, именно этот опыт позволил ему создать действительно динамичный фильм с несложным сюжетом и отличным экшеном. Тем более, что на основные роли взяли действительно хороших актёров. Уже упомянутый Итан Хоук держится в рамках своего образа последних лет. В его роли есть место и для образа «крутого парня», и для юмора, и для вполне драматичных моментов, связанных с гибелью его семьи. И со всеми своими партиями он справляется отлично. Приятным фоном добавлена небольшая роль Рутгера Хауэра, а также Лиам Каннингэм из «Игры престолов» в роли главного злодея. Остальные герои выглядят чуть слабее, но вполне вписываются в роли и раздражения не вызывают, хоть и ведут себя довольно шаблонно.

Кадр из фильма «24 часа на жизнь»

Сюжет, к сожалению, местами выглядит достаточно надуманно. В завязке явно чувствуется натянутость — герой несколько раз делает акцент на ценности семьи и прямо спрашивает у своих нанимателей, есть ли у его цели дети. Но их это не смущает, и его всё равно отправляют на задание. Но с другой стороны, сюжет за первую половину фильма несколько раз совершает довольно непредсказуемые повороты. Уже сложившаяся в голове чёткая схема развития сюжета рушится, и приходится заново гадать, как будут развиваться события. К тому же хорошо поставлены перестрелки и драки, всё-таки постановщики трюков умеют даже в простом сюжете создать неплохую динамику.

Кадр из фильма «24 часа на жизнь»

Но нет, «24 часа на жизнь» не дотягивает ни до «Взрывной блондинки» Дэвида Литча, ни тем более до «Джона Уика» и прочих работ Чеда Стахельски (оба эти режиссёра раньше тоже ставили трюки и консультировали каскадёров). Атмосфера в нём слабовата и держится в основном за счёт актёрской игры Хоука. Да и после середины фильма финал становится слишком уж предсказуемым и, увы, он банален. Но, похоже, авторы и не пытались придумать что-то новое. Главный герой неоднократно говорит, что знает все протоколы перевозки пленников, захвата и прочих спецопераций. Точно так же режиссёр знаком со всеми стандартами классического боевика и неукоснительно следует им. Пули будут убивать всех окружающих, но волшебно огибают центральных персонажей. Подготовленные спецназовцы не смогут убить ни одного злодея и нужны только для того, чтобы массово умирать. Зато герой будет подниматься раз за разом, несмотря на травмы, побои и ранения. Хотя, справедливости ради, это один из немногих фильмов, где такой ход поддаётся хоть какому-то логичному объяснению.

Кадр из фильма «24 часа на жизнь»

В целом, несмотря на вторичность, простоту и даже таймер на руке героя, слишком явно скопированный из картины «Время», фильм смотреть достаточно интересно. Он очень динамичен, не допускает откровенных провалов ни в сюжете, ни в темпе. Итан Хоук достойно держит на себе весь сюжет, а финал разбавлен обаятельной грубой сценой Хауэра. Если не ждать от него шедевральности или каких-то моментов, от которых захватывает дух, то можно вполне насладиться классическим боевиком с достойно поставленными эффектами.

Алексей Хромов

В российском прокате со 2 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «24 часа на жизнь»