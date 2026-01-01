Menu
Maxim Dashkin
Kinoafisha
Maxim Dashkin
Date of Birth
30 April 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Producer, Director, Writer
Popular Films
6.3
Prostoy karandash
(2019)
5.2
Far Frontiers
(2020)
Filmography
5.3
Far Frontiers
Drama
2020, Russia
Watch trailer
6.3
Prostoy karandash
Drama
2019, Russia
Watch trailer
