Maxim Dashkin
Date of Birth
30 April 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Producer, Director, Writer

Popular Films

Prostoy karandash 6.3
Prostoy karandash (2019)
Far Frontiers 5.2
Far Frontiers (2020)

Filmography

Genre
Year
Far Frontiers 5.3
Far Frontiers
Drama 2020, Russia
Watch trailer
Prostoy karandash 6.3
Prostoy karandash
Drama 2019, Russia
Watch trailer
