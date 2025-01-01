Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Роб Гринберг
Награды
Награды и номинации Роба Гринберга
Rob Greenberg
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Роба Гринберга
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров
Цитата на все времена: Фаина Раневская гениально пошутила о здоровье — и попала в точку
Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел
Горы золота и ноль смысла: в Средиземье нет ни дорогих особняков, ни шопинга — так зачем Смаугу и гномам богатства?
«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667