Сериал «Все равно ты моя» – это мелодрама о судьбе молодой девушки Виты Денисовой, которой приходится вернуться в родной нелюбимый город. Уже несколько лет она живет и строит карьеру в столице, но после несчастного случая она вынуждена приехать к своей семье. К сожалению, поездка, рассчитанная на пару дней, затягивается на годы. На попечении Виты оказывается чужой ребенок, сама она попадает в сети абьюзера, а человек, которого она когда-то любила, оказывается преступником. Но Вита не собирается сдаваться на милость судьбе…