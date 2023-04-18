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Киноафиша Сериалы Все равно ты моя

Все равно ты моя (2023 - …)

Все равно ты моя 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Все равно ты моя» – это мелодрама о судьбе молодой девушки Виты Денисовой, которой приходится вернуться в родной нелюбимый город. Уже несколько лет она живет и строит карьеру в столице, но после несчастного случая она вынуждена приехать к своей семье. К сожалению, поездка, рассчитанная на пару дней, затягивается на годы. На попечении Виты оказывается чужой ребенок, сама она попадает в сети абьюзера, а человек, которого она когда-то любила, оказывается преступником. Но Вита не собирается сдаваться на милость судьбе…

В ролях
В ролях
Оксана Скакун
Оксана Скакун
Игорь Неведров
Валентина Ельшанская
Елена Литвинова
Алексей Степанов
Кирилл Новышев
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Все равно ты моя»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Все равно ты моя - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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