Персоны
Джошуа Сэфди
Награды
Награды и номинации Джошуа Сэфди
Joshua Safdie
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
C.I.C.A.E. Award
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Best Short Film
Номинант
Сандэнс 2012
Фантастика
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
